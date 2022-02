TN in Podcast - Il ritorno del 9 e l’incredibile solidità difensiva: ora la grande chance

Il Napoli vince a Venezia grazie alla sua incredibile solidità difensiva (tredicesimo clean sheet e seconda miglior difesa d'Europa) e al ritorno al gol di Victor Osimhen, 112 giorni l'ultima volta, autore della rete che spiana la strada al successo degli azzurri al Penzo.

