TN in Podcast - Il ritorno del vero Napoli prima della serata che può scrivere la storia

Ep. 434 - Il ritorno del vero Napoli prima della serata che può scrivere la storia

Il Napoli torna a vincere in campionato dopo lo sto contro la Lazio. Nel match con l'Atalanta gli azzurri si sono imposti 2-0, un successo meritato per quanto fatto vedere in campo e importante perché arrivato prima della partita storica con l'Eintracht Francoforte in programma per mercoledì.