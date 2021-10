TN in Podcast - Il rosso a Mario Rui e le rotazioni per Firenze: l'analisi del primo ko stagionale

Arriva in Europa League, contro lo Spartak Mosca, il primo ko stagionale del Napoli che rischia di complicare il cammino europeo. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato la gara con l'episodio decisivo del rosso di Mario Rui e le scelte di Spalletti in vista di Firenze . Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.