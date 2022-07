TN in Podcast - Il sostituto di Koulibaly sarà il suo compagno di reparto?

Oltre a Kim, sul quale però il Rennes è in vantaggio, nelle ultime ore è emerso il nome di Abdou Diallo, difensore del PSG.

In casa Napoli è caccia aperta al sostituto di Kalidou Koulibaly. Oltre a Kim, sul quale però il Rennes è in vantaggio, nelle ultime ore è emerso il nome di Abdou Diallo, difensore del PSG e compagno di nazionale - e di reparto - proprio di Koulibaly.

