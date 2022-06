TN in Podcast - Il tormentone ridimensionamento: il Napoli risponde così alle paure dei tifosi

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli sta cambiando pelle. Due acquisti già ufficializzati, riscattati Anguissa e Juan Jesus e tante altre manovre ed operazioni in corso. Ostigard e Deulofeu i prossimi affari più vicini alla definizione.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.