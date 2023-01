TN in Podcast - Il vero Napoli col fattore Osimhen: tutte le indicazioni positive verso la Juve

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato tutte le indicazioni positive in vista della Juventus..

Ep. 400 - Il vero Napoli col fattore Osimhen: tutte le indicazioni positive verso la Juve Il Napoli torna alla vittoria in campionato dopo il passo falso di San Siro contro l'Inter. A Marassi la formazione di Luciano Spalletti reagisce al meglio, imponendosi con merito sul campo della Sampdoria grazie alle reti di Osimhen, salito a quota 10 in campionato, ed Elmas.