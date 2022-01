TN in Podcast - Insigne al Toronto, a breve l'incontro per la firma: tutti i dettagli dell'affare

Lorenzo Insigne al Toronto, ormai ci siamo. Nei prossimi giorni è previsto l'incontro per la chiusura della trattativa e, con essa, di una storia decennale che lega il numero 24 al Napoli.

