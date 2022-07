TN in Podcast - Kim a un passo: chi è l'erede di Koulibaly in arrivo dal Fenerbahce

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha presentato il difensore sudcoreano, illustrandone i pregi e le potenzialità.

Dal Fenerbahce al Napoli, Kim Min-jae è a un passo dal Napoli. Il club azzurro è vicino alla definizione dell'affare per il post-Koulibaly, pagando la clausola di 20 milioni di euro inserita nel contratto del centrale classe '96. con il club turco. Ma chi è Kim Min-jae?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha presentato il difensore sudcoreano, illustrandone i pregi e le potenzialità. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.