TN in Podcast - Kvaratskhelia e non solo: tutte le buone notizie di Napoli-Monza

TuttoNapoli.net

Brilla forte la stella di Khvicha Kvaratskhelia, ma non è questa l'unica bella notizia per Luciano Spalletti all'indomani di Napoli-Monza, altra gara dominata e vinta in quest'avvio di stagione degli azzurri: il centrocampo, Zielinski su tutti, ma anche gli altri nuovi e Osimhen sono delle belle garanzie per l'allenatore.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.