TN in Podcast - Kvaratskhelia via in estate? C'è una grande differenza con Osimhen

C'è preoccupazione in casa Napoli perché le prodezze di Kvaratskhelia potrebbero un giorno significare addio. In realtà la strategia del Napoli è chiara e c'è una netta differenza col destino che sembra ormai segnato di Victor Osimhen.

Ep. 349 - Kvaratskhelia via in estate? C'è una grande differenza con Osimhen

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione.