TN in Podcast - L’addio di Mertens porterà alla ‘promozione’ di Petagna?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Dries Mertens pare essere lontano da Napoli. A quel punto, però, resterebbe soltanto Andrea Petagna come bomber di scorta. E chissà che il club azzurro non decida di puntare tutto sull'ex Atalanta come vice-Osimhen, la possibilità è concreta.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha analizzato il tema, soffermandosi sulle manovre di mercato per il centro dell'attacco. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.