TN in Podcast - L’avviso di Spalletti per non inciampare nel post-Champions

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato sulle parole dell'allenatore azzurro.

Ep. 426 - L’avviso di Spalletti per non inciampare nel post-Champions

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha voluto tenere alta la tensione in vista della partita di domani contro l'Empoli. Dopo il successo in Champions League con l'Eintracht non vuole alcun tipo di rilassamento.