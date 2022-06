TN in Podcast - L’eventuale sostituto di Fabiàn è già in casa?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha analizzato il tema e raccontato la crescita di Gianluca Gaetano

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Fabian Ruiz è ancora incerto: lo spagnolo non accetta il rinnovo con il Napoli e potrebbe partire in questa finestra di mercato, al fine di non perderlo a parametro zero tra un anno, quando il suo contratto sarà scaduto. Come sostituirlo? Il club azzurro potrebbe avere già in casa l'eventuale rimpiazzo.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha analizzato il tema e raccontato la crescita di Gianluca Gaetano, uno che il ruolo di Fabian potrebbe farlo. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.