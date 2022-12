TN in Podcast - L’ultimo test invernale e gli indizi verso l’Inter

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha dato le ultime in casa Napoli in vista della sfida ai nerazzurri.

Ascolta l'audio

Ep. 394 - L’ultimo test invernale e gli indizi verso l’Inter Non è stata una vera e propria amichevole, ma più un allenamento per testare le condizioni fisiche in vista della ripresa del campionato. Ma Napoli e Juve Stabia hanno disputato comunque una partitella, lunga praticamente 100 minuti.