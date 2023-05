TN in Podcast - La festa più bella del calcio italiano ed i segnali sul futuro

Napoli vince anche da campione d'Italia, 1-0 con la Fiorentina, e dopo regala al calcio italiano una delle feste più belle che si sia mai vista in uno stadio.

Ep. 367 - La festa più bella del calcio italiano ed i segnali sul futuro

Il Napoli vince anche da campione d'Italia, 1-0 con la Fiorentina, e dopo regala al calcio italiano una delle feste più belle che si sia mai vista in uno stadio. Atmosfera da brividi ieri al Maradona durante il cerimoniale per il Tricolore.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttre Antonio Gaito ha raccontato la giornata e colto i segnali per il futuro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.