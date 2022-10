TN in Podcast - La nona sinfonia di Spalletti e tutti i numeri da urlo di un Napoli 'storico'

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato il successo e tutte le buone notizie che si porta a casa Luciano Spalletti.

Il Napoli batte di nuovo l'Ajax, gli rifila altri quattro gol e vola con due turni d'anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo storico, mai prima agli azzurri era riuscito di accedere alla fase finale della massima competizione europeo così presto.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato il successo e tutte le buone notizie che si porta a casa Luciano Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.