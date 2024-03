TN in Podcast - La nuova lista di ADL: tutti i tecnici monitorati per il prossimo progetto

Il Napoli è già impegnato nella programmazione per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis vuole cancellare immediatamente il fallimento post-Scudetto

Il Napoli è già impegnato nella programmazione per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis vuole cancellare immediatamente il fallimento post-Scudetto, che potrebbe essere meno pesante solo nel caso in cui gli azzurri riuscissero a centrare un posto valido per la qualificazione in Champions League. A quel punto cambierebbe anche la questione allenatore.

