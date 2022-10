TN in Podcast - La nuova strategia comunicativa di Spalletti: abolite le riserve

Così Luciano Spalletti lancia la sua nuova strategia comunicativa e cerca di tenere tutti in tensione per la sfida all'Ajax.

TuttoNapoli.net

"Abbiamo una rosa di livello e può essere che domani due o tre titolari giocano al posto di altri due o tre titolari. Non c'è bisogno di fare i nomi. Valutiamo tutto con il nostro staff". Così Luciano Spalletti lancia la sua nuova strategia comunicativa e cerca di tenere tutti in tensione per la sfida all'Ajax.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha commentato le parole di Luciano Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.