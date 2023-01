TN in Podcast - La prova del 9: perché con la Juve Osimhen avrà uno stimolo in più

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è soffermato proprio su questo dato, visto come stimolo in più per l'ex Lille.

Ep. 403 - La prova del 9: perché con la Juve Osimhen avrà uno stimolo in più Victor Osimhen è già tornato al gol in questo 2023, confermando quanto di buono aveva mostrato ad inizio stagione. L'attaccante nigeriano è capocannoniere in Serie A ed è stato decisivo in un big match con la Roma, ma contro le prime tre inseguitrici in classifica non è mai andato a segno.