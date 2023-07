TN in Podcast - La reazione del Napoli all’offerta del Newcastle per Kvara

Voci "fastidiose": il Newcastle è su Kvaratskhelia, pronta offerta da 100 milioni per convincere il Napoli?

Ep. 389 - La reazione del Napoli all'offerta del Newcastle per Kvara

>Voci "fastidiose": il Newcastle è su Kvaratskhelia, pronta offerta da 100 milioni per convincere il Napoli? Come l'avrà presa De Laurentiis? In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.