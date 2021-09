TN in Podcast - Le insidie della terza trasferta di fila e Spalletti senza cambi in mediana

Il Napoli è partito per Genova che rappresenta la terza trasferta consecutiva in sette giorni per la squadra di Spalletti. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito nell'avvicinamento alla gara ha analizzato le insidie della gara contro la Sampdoria di D'Aversa e le possibili scelte di formazione dei due allenatori. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.