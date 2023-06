TN in Podcast - Mancati riscatti e scadenze: l’ultimo giorno al Napoli di tanti Campioni d’Italia

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha passato in rassegna i vari nomi prossimi all'addio.

Ep. 385 - Mancati riscatti e scadenze: l’ultimo giorno al Napoli di tanti Campioni d’Italia

E' il 30 giugno, giorno della scadenza di diversi contratti anche per quanto riguarda il Napoli. Tra chi era in prestito e chi aveva l'accordo che ormai sta per concludersi.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha passato in rassegna i vari nomi prossimi all'addio. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.