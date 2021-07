TN in Podcast - Messaggi al tifo, mercato e filosofia di gioco: tutto sulle parole di Spalletti

Ieri presentazione ufficiale di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Parole non banali del tecnico del Napoli che abbiamo analizzato in "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone, rimarcando la volontà di creare empatia con i tifosi, ricucire lo strappo dopo Napoli-Verona, senza trascurare le parole su Insigne ed i rinnovi di contratto. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.