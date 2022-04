TN in Podcast - Napoli da incubo e ritiro a cena: lo stop per il timore di un nuovo ammutinamento

Il Napoli si è sciolto dopo la vittoria a Bergamo. Dal successo contro l’Atalanta in poi, un punto in tre partite, l’ultima con la clamorosa rimonta subita a Empoli.

Il Napoli si è sciolto dopo la vittoria a Bergamo. Dal successo contro l’Atalanta in poi, un punto in tre partite, l’ultima con la clamorosa rimonta subita a Empoli. Dopo il crollo di domenica scorsa il Napoli ha inizialmente deciso per un ritiro punitivo e poi cambiato idea e scelto la strada di incontri serali a cena per compattare il gruppo.

