TN in Podcast - Napoli in emergenza a Mosca e pessime notizie per Osimhen: il racconto della vigilia

Senza Osimhen, al quale è stata riservata una prognosi di ben 90 giorni e che sarà costretto a saltare anche la Coppa d'Africa. Ma anche con le assenze di Insigne, Anguissa e i tre positivi al Covid-19. E' un Napoli in emergenza quello che si presenterà domani a Mosca per sfidare lo Spartak. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha raccontato la vigilia di Europa League, tra le parole di allenatori e calciatori e notizie dall'infermeria.

