TN in Podcast - Nessun presagio d'addio: cosa c'è dietro le parole dell'agente di Kvara

Ep. 473 - Nessun presagio d’addio: cosa c’è dietro le parole dell’agente di Kvara

"Kvara potrebbe partire qualora arrivasse una cifra talmente alta che il Napoli non potrà rifiutarla. Non posso parlare dell'importo specifico del club, questo è compito del presidente della squadra, io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro a fine maggio". Così si è espresso ieri Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, facendo risuonare un piccolo allarme circa il futuro del talento georgiano. Ma la volontà del Napoli è quella di tenerlo.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è soffermato sul tema, raccontando le ultime sull'avvenire di Kvaratskhelia.