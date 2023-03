TN in Podcast - Non il solito Napoli: Sarri non può aver sorpreso con quello che fanno tutti

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita.

Il Napoli cade per la prima volta in campionato al Maradona, non succedeva da undici mesi. Contro la Lazio una prestazione negativa della formazione di Luciano Spalletti, ma neanche una tanto eccezionale di quella di Maurizio Sarri.

Ep. 430 - Non il solito Napoli: Sarri non può aver sorpreso con quello che fanno tutti

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.