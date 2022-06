TN in Podcast - “Non siamo qui a pettinar le bambole”: in arrivo il quinto annuncio sul mercato

Sono giorni intensi fronte mercato in casa Napoli. C’è la vicenda Mertens in primo piano ma anche altri movimenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono giorni intensi fronte mercato in casa Napoli. C’è la vicenda Mertens in primo piano ma anche altri movimenti. In particolar modo c’è un affondo del Napoli per Leo Ostigard, il difensore norvegese individuato per sostituire Tuanzebe.

