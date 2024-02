TN in Podcast - Non solo i 6 gol fatti: la notizia più bella di Sassuolo-Napoli

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato così il successo esterno che mancava da oltre tre mesi.

Ep. 470 - Non solo i 6 gol fatti: la notizia più bella di Sassuolo-Napoli

Bello e anche vincente. Il Napoli torna da Reggio Emilia con diverse buone notizie dopo la goleada rifilata al Sassuolo. Ma l'aspetto legato alle reti realizzate non è la sola grande novità che gli azzurri portano via dal Mapei Stadium, perché finalmente si è rivista una squadra vera, con l'io davanti al noi.

