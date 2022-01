TN in Podcast - Ospina ritroverà il posto al ritorno? Dalle scelte di Spalletti dipenderanno i rinnovi

David Ospina, sta smaltendo il problema muscolare ed ha perso (per ora) il posto da titolare. Nella gara vinta a Bologna clean sheet per Alex Meret, che invece ha ritrovato la titolarità dopo il Covid. Quando il colombiano sarà disponibile Spalletti dovrà scegliere su chi puntare e da questo dipenderà anche la scelta su chi dei due rinnovare.

