TN in Podcast - Paolo Del Genio presenta Napoli-Lazio: tutto sullo spareggio tra inseguitrici

Ci avviciniamo a Napoli-Lazio e quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo presentato la sfida che rappresenta una sorta di spareggio per chi deve inseguire le prime quattro. Il giornalista di Kiss Kiss e Tele A, Paolo Del Genio, ha analizzatola sfida alla squadra di Inzaghi dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e le possibili scelte di formazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.