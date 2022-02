TN in Podcast - Politano e non solo: il ko di Lozano può lanciare anche le due punte

L'infortunio di Hirving Lozano, che starà fuori almeno un mese, lancerà Matteo Politano tra i titolari. Ma questa non è l'unica soluzione a disposizione di Luciano Spalletti.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato la situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.