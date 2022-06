TN in Podcast - Prima rinnovi e cessioni, poi gli altri acquisti: il punto sul mercato

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione sulle ultime legate al mercato del Napoli.

Il Napoli ha cominciato in sprint sul mercato, definendo nel giro di poche settimane ben quattro operazioni: gli acquisti di Kvaratskhelia e Mathias Olivera per sostituire Insigne e Ghoulam, il riscatto di Anguissa dal Fulham, la conferma di Juan Jesus. Ma cosa accadrà adesso?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione sulle ultime legate al mercato del Napoli. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.