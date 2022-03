TN in Podcast - Quanti azzurri in scadenza (o quasi): da Mertens a Koulibaly, il punto sui rinnovi

Tanti azzurri in scadenza di contratto in casa Napoli: diversi calciatori hanno un accordo fino al 2022, altri fino al 2023

Tanti azzurri in scadenza di contratto in casa Napoli: diversi calciatori hanno un accordo fino al 2022, altri fino al 2023, ma il tema dei prolungamenti è sicuramente preponderante dal punto di vista del mercato.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto sulla questione rinnovi. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.