TN in Podcast - Quanto vale la Champions e perché il finale di campionato non va snobbato

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto vale la Champions League? Sicuramente tanto in termini di prestigio, forse anche di più dal punto di vista economico. La massima competizione europea è il torneo più ricco al mondo e la qualificazione permetterà al Napoli, che ieri ha acquisito anche l'aritmetica del raggiungimento di questo traguardo, di incassare fior fior di milioni.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto i calcoli e si è soffermato sugli introiti di cui beneficerà il Napoli. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.