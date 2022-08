TN in Podcast - Raspadori, è dentro o fuori: non si esclude che il Napoli cambi obiettivo

Il Napoli lavora ha individuato in Raspadori l'erede di Mertens, ma la trattativa con il Sassuolo per l'acquisto dell'attaccante è tutt'altro che semplice.

Il Napoli lavora ha individuato in Raspadori l'erede di Mertens, ma la trattativa con il Sassuolo per l'acquisto dell'attaccante è tutt'altro che semplice. Dopo la fumata grigia nell'incontro di ieri con i dirigenti neroverdi il club azzurro è chiamato ad alzare l'offerta. Il tempo stringe e se non si dovesse trovare una quadra non si esclude un cambio di obbiettivo.

