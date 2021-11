TN in Podcast - Ricreare il fattore campo: le due mosse del Napoli per riempire il Maradona

Napoli era la capitale del tifo, ma ultimamente la querelle tra società e tifo organizzato ha reso il Maradona meno rovente del catino di un tempo. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Antonio Gaito ha delle iniziative del club azzurro per riempire nuovamente lo stadio. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.