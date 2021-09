TN in Podcast - Sbriciolato il muro difensivo dell'Udinese: perché questo Napoli convince tutti

Sbriciolato il muro difensivo dell'Udinese, imbattuta fino a ieri: il Napoli vince ancora e si porta al primo posto solitario in classifica. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato la prestazione della squadra di Spalletti dal punto di vista collettivo e poi anche individuale . Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.