TN in Podcast - Spalletti e l’unica richiesta sul mercato sin dall’estate

La sessione invernale di calciomercato del Napoli si è chiusa ieri con il solo innesto in prestito di Axel Tuanzebe così da rimpiazzare numericamente Manolas. Luciano Spalletti è stato chiaro sin dall’estate e l’unica richiesta fatta dal tecnico alla società è stata quella di trattenere tutti i big presenti in rosa.

