TN in Podcast - Svelate le nuove maglie: reazioni social e commenti alla politica dei prezzi

Ep. 387 - Svelate le nuove maglie: reazioni social e commenti alla politica dei prezzi

Ieri il Napoli ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione, con lo scudetto sul petto per la prima volta da 33 anni.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha commentato le reazioni social dei tifosi e la politica dei prezzi del Napoli. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.