TN in Podcast - Tabù Maradona e ora il Napoli deve difendere il posto Champions

Terza sconfitta consecutiva al Maradona per il Napoli, che dopo Atalanta ed Empoli cade anche contro lo Spezia. Finisce malissimo l'anno per i ragazzi di Spalletti che vedono allontanarsi l'Inter a -7, come se non bastasse alla ripresa del campionato gli azzurri dovranno vedersela con la Juventus senza i calciatori africani impegnati per la Coppa d'Africa. In "Tutto Napoli in Podcast" Fabio Tarantino ha analizzato il momento delicato del Napoli e le insidie della ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.