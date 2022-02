TN in Podcast - Tegola Lozano e stop anche per Tuanzebe: le ultime dall'infermeria

Non si fa in tempo a parlare di abbondanza in casa Napoli, dopo la fortissima emergenza che ha colpito gli azzurri nei mesi scorsi, che subito si viene smentiti. Nella giornata di oggi Luciano Spalletti ha ricevuto due brutte notizie: la lussazione alla spalla di Hirving Lozano e la lombalgia che ha colpito Axel Tuanzebe.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha raccontato cos'è accaduto al messicano e all'inglese, provando a ipotizzare i tempi di recupero. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.