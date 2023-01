TN in Podcast - Testa, organico e preparazione tattica: così Spalletti ha battuto Mou

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è proiettato alla partita, analizzando le possibili scelte di formazione

Ep. 414 - Testa, organico e preparazione tattica: così Spalletti ha battuto Mou

La capolista se ne va, allungando in questo mese di gennaio - dai più indicato come quello del calo del Napoli di Spalletti - ancora una volta grazie ad un gol di Simeone, micidiale sull'unico pallone ricevuto in area di rigore nell'assalto finale dei partenopei ad una Roma capace di rallentare come poche altre la macchina perfetta di Spalletti.