TN in Podcast - Tre reti in mezz'ora: l'assenza di Osimhen non è più un peso

Victor Osimhen manca da quasi un mese ma il Napoli non se n'è mai accorto. Tra Raspadori e Simeone sono arrivati tanti gol e diverse vittorie

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen manca da quasi un mese ma il Napoli non se n'è mai accorto. Tra Raspadori e Simeone sono arrivati tanti gol e diverse vittorie e anche oggi senza gol delle punte ci hanno pensato altri a brillare.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha commentato da questa prospettiva il successo contro il Torino. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.