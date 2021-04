TN in Podcast - Tutto su Samp-Napoli: le insidie e le ultime sulle scelte di Gattuso e Ranieri

Ci avviciniamo a Sampdoria-Napoli e nell'appuntamento di oggi di "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo presentato la gara che attende gli azzurri. Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato che gara attende gli azzurri e aggiornato sulle ultime per quanto riguarda le scelte di Gattuso e Ranieri. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.