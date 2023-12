TN in Podcast - Un crollo inspiegabile: il paradosso di Napoli-Frosinone

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione.

Ep. 441 - Un crollo inspiegabile: il paradosso di Napoli-Frosinone

Proprio quando sembrava sulla via della guarigione dopo i successi con Braga e Cagliari, il Napoli non trova la terza vittoria di fila in casa e sembra dover rifare tutto da zero perché crolla perdendo addirittura 4-0 con un finale allarmante in cui la squadra sparisce dal campo proprio dopo l'ingresso dei titolari, il vero paradosso della partita è questo.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.