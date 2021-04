TN in Podcast - Verso Juve-Napoli: l'avvicinamento tra l'allarme Covid e le scelte di formazione

Giornata di viglia di Juventus-Napoli e nell'appuntamento di oggi di "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo presentato la gara che attende gli azzurri. Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno aggironato la situazione legata al Covid fino alle scelte di formazione di Rino Gattuso Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.