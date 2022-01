TN in Podcast - Vittoria importantissima al termine dell'emergenza: Spalletti ritrova Lozano e (quasi) tutti i big

Il Napoli torna alla vittoria dopo il ko in Coppa Italia, battendo in campionato il Bologna 2-0. Spalletti finalmente inizia ad avere più scelte, grazie ai recuperi di alcuni giocatori. Tra tutti oggi in evidenza Hirving Lozano, autore della doppietta decisiva che permette al Napoli di accorciare sulle milanesi.

