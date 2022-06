TN in Podcast - Zielinski non lascia, ma raddoppia: perché il futuro è tutto azzurro

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è soffermato sul futuro, tutto azzurro, del centrocampista polacco

Tra i tanti calciatori dati come possibili partenti dal Napoli era stato inserito anche Piotr Zielinski. Il mercato l’ha coinvolto, sono emerse indiscrezioni provenienti da Monaco di Baviera e s’è sussurrato che qualcosa potesse accadere, che il suo futuro potesse essere al Bayern. Invece non sarà così. E l'ha dichiarato il diretto interessato in persona.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è soffermato sul futuro, tutto azzurro, del centrocampista polacco e sul perché il Napoli punterà ancora su di lui. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.