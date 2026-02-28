Lukaku!!!! Vivi il post-partita su Radio Tutto Napoli: scrivici o chiamaci in diretta

Lukaku!!!! Vivi il post-partita su Radio Tutto Napoli: scrivici o chiamaci in diretta
Oggi alle 19:59Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net

Prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Siamo live dalle 16.30 ed ora c'è il post-partita di "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio e Ciro Accardo, l'inviato Christian Marangio ed i nostri opinionisti. Ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125). 

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per l'app per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)

Qui per le Smart Tv Android 